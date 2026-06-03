Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

За прошедшие сутки при обстрелах со стороны Украины в Курской области пострадали четыре человека. Это следует из сводки губернатора Александра Хинштейна в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, при атаках БПЛА в Беловском районе пострадали три мирных жителя: два человека — в слободе Белой, один — в селе Малое Солдатское. Также мирный житель получил ранения в селе Вышние Деревеньки Льговского района. Трое пострадавших госпитализированы.

В Беловском районе была повреждена кабина сельхозавтомобиля. В селе Вышние Деревеньки Льговского района пострадало транспортное средство, в поселке Селекционном сгорела кровля котельной. В селе Дурово Рыльского района повреждены забор и беседка частного дома, в деревне Рыжевка — крыша дома и автомобиль. В селе Большое Солдатское Большесолдатского района пострадал автомобиль.

С 9:00 2 июня до 9:00 3 июня над Курской областью ликвидировали 164 беспилотника. Установлено восемь сбросов взрывных устройств и 167 артиллерийских обстрелов.

Сутками ранее в Курской области от атак ВСУ погиб один человек, шестеро пострадали.

Кабира Гасанова