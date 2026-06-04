Татьяна Ким: ПВЗ становится точкой притяжения в малых городах

Для покупателей цифровые платформы — это не просто удобство, а реальное снижение цены и доступность товаров, убеждена основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким. В своей статье, написанной специально для “Ъ”, предпринимательница пишет, что «даже в малых деревнях сегодня продумана логистика и наши фуры доставляют товары». Для многих людей в удаленных точках пункт выдачи заказов (ПВЗ) становятся настоящим центром притяжения. Таким образом, отмечает госпожа Ким, жители таких мест получают возможность получить то, что раньше было недоступно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Ким

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Татьяна Ким

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В то же время для предпринимателей цифровые платформы кардинально расширяют географию присутствия. «И если раньше малый бизнес с трудом мог выйти из зоны локальности, то теперь предпринимателям доступны не только федеральные рынки, но и другие страны — просто по факту своего присутствия на платформе»,— считает основательница Wildberries.

О том, как платформенная экономика способствует росту экономики регионов, читайте в статье Татьяны Ким, написанной специально для “Ъ”.