На сентябрьских выборах в Башкирии будут применяться КОИБы

В сентябре на выборах в Башкирии избирательные комиссии будут использовать электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), рассказал на заседании комитета Курултая республики по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий заместитель председателя регионального Центризбиркома Марат Гадилов.

С вопросом о планах использовать КОИБы обратился первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. По его мнению, такое оборудование позволяет более объективно подсчитывать голоса.

Господин Гадилов заверил, что КОИБы будут применяться, но решение о формате их применения примет Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ).

На выборах в сентябре 2023 года в Башкирии КОИБами были оборудованы 230 избирательных участков.

Как сообщал «Ъ», ЦИК РФ анонсировал вывод из эксплуатации КОИБов, изготовленных в 2010 году. По мнению руководителя Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Александра Сокольчука, КОИБ-2010 выработали свой срок эксплуатации, а их содержание и ремонт стали невозможны из-за прекращения серийного выпуска критически важных узлов.

Подробнее о новшествах избирательной кампании — в статье «Ъ» «КОИБы свое отсчитали».

Идэль Гумеров