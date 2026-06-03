Авиарейсы Екатеринбург — Санкт-Петербург задержаны из-за угрозы беспилотников

В Екатеринбурге задерживаются четыре самолета, которые должны отправиться в Санкт-Петербург, следует из расписания екатеринбургского аэропорта Кольцово. В данный момент в Санкт-Петербурге действует режим беспилотной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Из Екатеринбурга с утра не может отправиться рейс Smartavia (5N-502) — вылет был назначен на 7:15. Самолет «Россия» (FV-6420) должен был вылететь в 12:50, еще один рейс этой авиакомпании (FV-6402) — в 6:10. Также задерживается борт «Уральских авиалиний» (U6-174), отправление которого было назначено на 17:00.

Согласно онлайн-табло, в Кольцово также задерживаются рейсы в Уфу, Сочи и Москву.

Утром дроны атаковали объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, есть пострадавшие. Ночью Пулково приостанавливал прием и отправку самолетов почти на семь часов, позднее ограничения были сняты. После этого на территории города вновь объявили угрозу атаки БПЛА. При этом сегодня в Санкт-Петербурге открывается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), форум продлится до 6 июня. На мероприятии выступят президент России Владимир Путин и представители других государств.

Ирина Пичурина