Губернатор Кузбасса предупредил о недопустимости дефицита топлива в регионе

Глава Кемеровской области Илья Середюк потребовал не допустить возникновения дефицита топлива в регионе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Середюк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Илья Середюк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Губернатор поручил министерству промышленности и торговли Кузбасса в ежедневном режиме контролировать не только имеющиеся запасы топлива, но и поставки, находящиеся в пути. Кроме того, при планировании закупок ГСМ важно формировать резервы на случай возможных перерывов в поставках»,— говорится в сообщении. Контролировать выполнение поручения будет вице-губернатор Леонид Старосвет.

В сообщении не указывается, какими опасениями вызвано это поручение. Как писал «Ъ», ограничения на продажу топлива на АЗС в связи с его дефицитом вводились в Севастополе и в Республике Крым.

Валерий Лавский