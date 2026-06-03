Пробки и ДТП осложнили движение по ЗСД в день открытия ПМЭФ-2026

Утром 3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума, на Западном скоростном диаметре образовались серьезные заторы. Крупная пробка зафиксирована на 12-м километре в южном направлении. Зафиксировано несколько дорожных аварий. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупная пробка зафиксирована на 14-м километре в южном направлении

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Крупная пробка зафиксирована на 14-м километре в южном направлении

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Осложнение дорожной обстановки на ЗСД связано как с перекрытиями, введенными на время форума, так и с утренними ДТП. Напомним, в дни ПМЭФ также действуют полные перекрытия на КАД, запрет для грузовиков тяжелее 3,5 тонны и ограничения на десятках центральных улиц.

Кирилл Конторщиков