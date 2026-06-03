Беглов рассказал о новой стратегии развития автомобильной отрасли в Петербурге

Санкт-Петербург намерен развивать автомобильную промышленность за счет собственных технологий и отечественной компонентной базы. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов на площадке ПМЭФ, пишет ТАСС. По его словам, город меняет подход к развитию автопрома, делая основной акцент на собственные разработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург в развитии автопрома сделает ставку на собственные разработки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Петербург в развитии автопрома сделает ставку на собственные разработки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Беглов отметил, что отрасль продолжает восстанавливаться, несмотря на прежние скептические прогнозы. Губернатор сообщил, что по итогам 2025 года объем производства автомобилей в Петербурге увеличился в четыре раза.

«Для восстановления и развития площадок в Сестрорецке и Шушарах привлечены новые инвесторы, закрыты обязательства перед кредиторами, сохранены и обеспечены рабочие места, возобновлено промышленное производство. Предприятия стали значительно крупнее и современнее. Суммарная мощность заводов в Сестрорецке и Шушарах — 300 000 автомобилей в год»,— сообщил Александр Беглов.

Матвей Николаев