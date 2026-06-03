ФСБ задержала жителя Волгограда за помощь в хищении денег у семей участников СВО

ФСБ задержала 34-летнего жителя Волгограда. По версии спецслужбы, он помогал телефонным мошенникам с Украины в хищении 300 млн руб. у россиян. Деньги похитили в том числе у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников СВО. Возбуждено дело о госизмене.

По данным ФСБ, с 2023 года мужчина сотрудничал с представителем одного из подразделений вооруженных сил Украины. За деньги он активировал российские сим-карты и регистрировал на них электронные кошельки. Также он занимался получением, хранением, администрированием и пересылкой специализированного телекоммуникационного оборудования.

Возбуждены уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и ложном сообщении об акте терроризма (ч. 3 ст. 207). Мужчина арестован.

ФСБ утверждает, что активированные фигурантом сим-карты использовались украинскими спецслужбами для «мошеннических действий». Записи разговоров со своими жертвами мошенники якобы размещали в открытом Telegram-канале. По фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактах возбуждены 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Кроме того, возбуждены дела из-за неправомерного доступа к охраняемой информации с «Госуслуг» (ч. 1 ст. 272), а также мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Общий ущерб, нанесенный гражданам, следствие оценило в 300 млн руб.