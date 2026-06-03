В Воронежской области сбили семь беспилотников: пострадали частные дома

По информации губернатора Александра Гусева, в ночь на 3 июня над четырьмя районами Воронежской области обнаружили и уничтожили семь беспилотников. В одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и гаража. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасность атаки беспилотников в регионе объявили вчера в 16:14. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА сработала незадолго до полуночи в Острогожском и Лискинском районах, затем — в Нововоронеже и Воронеже. Следом сирены прозвучали в Аннинском и Бобровском районах.

Отмену непосредственной угрозы удара дронов объявили около 5:30 во всех муниципалитетах Воронежской области. Спустя час был дан отбой опасности атаки БПЛА в регионе.

Всего в течение прошедшей ночи, по данным Минобороны, над территорией России перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье дроны были сбиты в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях.

«Ъ-Черноземье» ранее сообщал, что в ночь на воскресенье, 31 мая, 21 беспилотник сбили над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области. В результате падения фрагментов БПЛА был поврежден частный дом.

Денис Данилов