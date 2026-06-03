Полицейские в Мексике обнаружили подземный ход через границу с США

Полицейские обеих стран обнаружили туннель через границу в районе Тихуаны, ведущий из Мексики в США. В настоящее время правоохранительные органы по обе стороны границы ведут совместное расследование, сообщает Генеральная прокуратура Мексики.

Как пишет The New York Post, тайный подземный ход был найден в субботу в районе Нуэва-Тихуана во время спецоперации мексиканских федеральных властей. Глубина маршрута составила более 6 м, а его общая протяженность — около 265 м.

Подземный коридор обнаружили после обыска в одном из частных домов в восточной части Тихуаны. На месте оперативники изъяли боеприпасы, мобильные телефоны, банковские карты, цифровой видеомагнитофон и десятки доз метамфетамина.

По версии следствия, дом служил логистическим центром для преступных группировок, где хранились и распределялись наркотики, оружие и взрывчатые вещества. Все вещественные доказательства переданы федеральной прокуратуре Мексики.

Расследованием инцидента также занялись в США. Специальные агенты Следственного управления Национальной безопасности (HSI) в Сан-Диего начали операцию в районе Отай-Меса — пограничного пункта между Тихуаной и Калифорнией.