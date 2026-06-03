Суд подтвердил взыскание более 9,3 млрд рублей с производителей нанотрубок

Новосибирский областной суд оставил без изменений решение нижестоящего суда, который ранее постановил взыскать солидарно с ученого Михаила Предтеченского, а также с трех компаний — ООО «Универсальные добавки», ООО «Плазмокатализ», Long Life Technologies S.A., связанных с производством углеродных нанотрубок, — 9,36 млрд руб. неосновательного обогащения. Этим же решением в доход государства были конфискованы 100% долей в уставном капитале ООО «Универсальные добавки» и ООО «Плазмокатализ». Учредителем предприятий стало Росимущество.

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Суд подтвердил, что оснований для пересмотра нет, и поддержал позицию Советского районного суда, который вынес решение 11 марта 2026 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции. Апелляционные жалобы были направлены месяцем позже — в апреле представителями Long Life Technologies S.A. и Михаила Предтеченского.

Как писал «Ъ» ранее, прокуратура подала иск к ученому Михаилу Предтеченскому и компаниям — производителям нанотрубок (ООО «Универсальные добавки», ООО «Плазмокатализ», Long Life Technologies S.A.) в декабре 2024 года с целью защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц РФ в лице Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

По мнению ведомства, академик РАН, являясь работником Института теплофизики СО РАН, присвоил технологию института по синтезу одностенных углеродных нанотрубок, а «для извлечения и легализации незаконного обогащения, сумма которого превысила 9 млрд руб., создал и использовал группу компаний».

В письменных пояснениях Михаил Предтеченский заявлял, что не контролирует MCD Technologies и ООО «Универсальные добавки», а также не является бенефициаром, контролирующим или аффилированным лицом компаний.

В октябре 2025 года Генпрокуратура и Минобрнауки добились признания прав за Россией на три ранее выданных патента, связанных с технологиями углеродных нанотрубок. Соответствующий иск к люксембургской компании MCD Technologies S.A.R.L., которая являлась владельцем торговой марки и патентов OCSiAl, был подан в суд по интеллектуальным правам в октябре 2024 года.

Лолита Белова