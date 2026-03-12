Суд взыскал более 9,3 млрд рублей с производителей углеродных нанотрубок

Советский районный суд Новосибирска по иску прокуратуры Новосибирской области взыскал солидарно с ученого Михаила Предтеченского, а также с трех компаний — ООО «Универсальные добавки», ООО «Плазмокатализ», Long Life Technologies S.A., связанных с производством углеродных нанотрубок, — 9,36 млрд руб. неосновательного обогащения. Также в доход государства конфискованы принадлежащие ООО «Плазмокатализ» 100% долей в уставном капитале ООО «Универсальные добавки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В счет взыскания неосновательного обогащения изъять в доход Российской Федерации принадлежащие компании Long Life Technologies S.A. 99,9763% долей в уставном капитале ООО "Плазмокатализ" и принадлежащие ООО "Универсальные добавки" 0,0237% долей в уставном капитале ООО "Плазмокатализ"»,— сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Прокуратура подала иск с целью защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц РФ в лице Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

ООО «Плазмокатализ» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году, компания специализируется на оптовой торговле химическими продуктами, в том числе графеновыми трубками и порошком из нанотрубок марки Tuball. В числе учредителей — Long Life Technologies S.A. и российское ООО «Универсальные добавки» (Новосибирск). По данным сервиса Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 806 тыс. руб. (в 2023 году она достигала 364,6 млн руб.), убыток — 433,3 млн руб.

Ученый из Новосибирска Михаил Предтеченский является основателем компании — производителя графеновых нанотрубок OCSiAl, которая ранее владела ООО «Универсальные добавки» и ООО «Плазмокатализ». Организация и сам ученый фигурировали в деле по иску Генпрокуратуры и Минобрнауки РФ к люксембургской компании MCD Technoligoes S.A.R.L. (она же владелец OCSiAl) о патентах на изобретения, связанных со способами получения углеродных нанотрубок и углеродного наноматериала. Согласно материалам дела, технология была разработана OCSiAl в Новосибирске, однако патент был выдан MCD Technoligoes S.A.R.L. В октябре 2025 года суд интеллектуальным правам лишил люксембургскую компанию патентов и обязал выдать новые с указанием в качестве единственного патентообладателя — Российскую Федерацию.

Лолита Белова