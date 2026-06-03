Из второго блока «Фукусимы» начали извлекать ядерное топливо

Компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) приступила к извлечению ядерных тепловыделяющих сборок из хранилища на поврежденном реакторе № 2 АЭС «Фукусима-1», пишет японское издание The Asahi Shimbun.

Операция стала третьей в своем роде после завершения удаления отработавшего ядерного топлива из бассейнов третьего и четвертого реакторов. В здании реактора №2 к 2028 году 615 тепловыделяющих сборок (из них 587 отработавших) будут переведены в более безопасное хранилище общего пользования на территории станции.

Перенос сборок имеет важное значение для всего процесса вывода реактора из эксплуатации. Хотя вода в бассейне-хранилище охлаждает высокорадиоактивное топливо, сам бассейн остается уязвимым к перепадам уровня воды в результате землетрясений и других проблем на сильно поврежденной в 2011 году АЭС. В отличие от других реакторов на этом объекте, здание реактора № 2 не пострадало тогда от взрыва водорода, и его верхняя часть осталась нетронутой.

Однако большое количество радиоактивных веществ остается внутри здания, создавая чрезвычайно высокий уровень радиации, который делает невозможным доступ людей. Чтобы решить эту проблему, TEPCO построила специальную рабочую площадку рядом со зданием реактора №2 и установила кран через отверстие в стене. Управление краном ведется из удаленного здания.

Процесс, который начинается с использования неиспользованного топлива, а затем переходит к отработанным сборкам, сопряжен с риском. Часть оборудования внутри резервуара деформирована, что может привести к застреванию топлива во время извлечения.

На реакторах №№ 3, 4 и 6 уже завершено удаление топлива из резервуаров-хранилищ. На пятом работы начались в июле 2025 года. Бассейном первого реактора TEPCO планирует заняться в 2027-28 финансовом году — с тем, чтобы завершить демонтаж на всех шести реакторахв к 2031 году.

Эрнест Филипповский