Европарламент решил отказаться от Google на служебных компьютерах

Европейский парламент заменит Google французской системой Qwant в качестве поисковой системы по умолчанию на служебных компьютерах. Изменения вступают в силу 4 июня, сообщает Politico со ссылкой на источники. Решение принято «в соответствии с обязательствами парламента по обеспечению цифрового суверенитета и защите персональных данных пользователей».

Politico обращает внимание, что смена поисковой системы происходит на фоне усилий Брюсселя по обеспечению «технологического суверенитета». 3 июня Европейская комиссия представит пакет мер, направленный на снижение зависимости от иностранных поставщиков технологий и поддержку европейских альтернатив.

Во внутренней документации Европарламента Qwant описывался как «европейская поисковая система, ориентированная на конфиденциальность», разработанная для предотвращения отслеживания пользователей или сбора персональных данных. Компания Qwant, основанная в 2013 году, позиционирует себя как альтернатива Google, ставящая во главу угла конфиденциальность. Компании Google и Qwant пока не прокомментировали ситуацию.

Влад Никифоров