Атомная подлодка «Архангельск» провела учебную стрельбу крылатой ракетой

Атомная подводная лодка «Архангельск» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Оникс» на учении в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Корабль нанес удар по мишени, которая находилась на расстоянии более 200 км.

«По данным объективного контроля, головная часть ракеты "Оникс" поразила морскую мишень»,— сообщили в пресс-службе флота (цитата по «Интерфаксу»).

Безопасность в районе обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил, которые закрыли данную акваторию для полетов авиации и гражданского судоходства.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» вошел в состав Военно-морского флота России в декабре 2024 года. Он является третьим серийным кораблем проекта 885М «Ясень-М» — модифицированной серии многоцелевых подлодок четвертого поколения, построенных на верфи «Севмаш». Корабли этого класса оснащаются крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр», также ранее сообщалось о начале их вооружения гиперзвуковыми ракетами «Циркон».