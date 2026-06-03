Силы ПВО сбили 30 БПЛА над Ленобластью

Силы ПВО сбили 30 БПЛА над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram. С трех часов ночи в области и в Санкт-Петербурге действует режим беспилотной опасности.

Аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщила Росавиация. По информации онлайн-табло аэропорта, были отменены восемь авиарейсов: в Москву, Махачкалу, Минеральные воды, Нальчик, Ереван и Волгоград. Задерживаются 19 рейсов: в Сочи, Казань, Шарм-Эль-Шейх, Екатеринбург, Москву, Касабланку, Калининград, Баку и по другим направлениям.