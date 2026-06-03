Правительство Японии утвердило дополнительный бюджет на субсидии ЖКХ

Правительство Японии в среду утвердило дополнительный бюджет в размере свыше 3,1 трлн иен ($19 млрд) для поддержки домохозяйств, которые сталкиваются с ростом повседневных расходов, вызванных войной на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на официального представителя кабмина Минору Кихара сообщает AFP.

По словам чиновника, бюджет обеспечит «надежную финансовую готовность» и позволит правительству контролировать тенденции ценообразования, «чтобы не нарушать повседневную жизнь населения и экономическую активность».

О планах выдавать в июле—сентябре субсидии, которые позволят сократить счета для населения за электричество и газ в среднем примерно на 5 тыс. иен ($31), премьер-министр Санаэ Такаити объявила на прошлой неделе.

Эрнест Филипповский