Число случаев кори в Японии за пять месяцев почти вдвое превысило показатели за прошлый год

Японский институт безопасности здравоохранения фиксирует рост заболеваемости корью, число случаев в январе—мае достигло 511. При этом в 2025 году, по предварительным данным, болело 265 человек, сообщает Kyodo News.

Всемирная организация здравоохранения в 2015 году объявила страну свободной от кори. Но вскоре болезнь вернулась. Число заболевших теперь приближается к рекордному за последние годы показателю 2019 года, когда их было зафиксировано 744. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, в апреле по всей стране еженедельно заражалось более 60 человек. Учитывая заразность кори, ведомство рекомендовало людям с подозрением на инфекцию обращаться в медучреждения по телефону.

Предположительно, около 70% инфицированных заразились корью в Японии, хотя есть подозрения, что вирус занесен в страну иностранными гостями и путешественниками, которые вернулись из-за рубежа.

В Японии для профилактики инфекции вакцина против кори и краснухи вводится дважды. Первую дозу получают годовалые дети, а вторую — за год до поступления в начальную школу. При этом известно, что некоторые возрастные группы получили только одну дозу. Генеральный секретарь кабмина Минору Кихара призвал людей, планирующих поездки за границу, а также тех, кто родился до апреля 2000 года «проверить свою историю болезни и записи о прививках и подумать о том, чтобы сделать прививку».

Эрнест Филипповский