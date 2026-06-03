Трамп приобрел акции Dell до подписания контракта Пентагоном с компанией

Связанный с президентом США Дональдом Трампом инвестиционный фонд Trump Organization в феврале этого года приобрел пакет акций компании Dell на сумму от $1 млн до $5 млн, сообщает People со ссылкой на документы из Управления по этике правительства США. После этого Трамп публично несколько раз хвалил основателей и руководителей компании, призывал покупать компьютеры Dell, а 28 мая Пентагон заключил с Dell контракт на сумму $9,7 млрд.

Всего фонд Трампа за первые три месяца 2026 года совершил более 3600 сделок по покупке и продаже акций технологических компаний, банков и других крупных корпораций, ведущих бизнес с федеральным правительством. Издание отмечает, что в декабре 2025 года супружеская пара основателей Dell пожертвовала $6,25 млрд на инициативу Дональда Трампа, которая предусматривает создание 25 млн инвестиционных счетов для детей в возрасте до 10 лет.

В заявлении для издания People пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп «действует исключительно в наилучших интересах американской общественности» и что «конфликтов интересов нет», поскольку его активы «находятся в трасте, управляемом его детьми». В Trump Organization заявили, что президент лично не отдает распоряжения о совершении сделок и что они осуществляются сторонними брокерскими фирмами «для предотвращения даже видимости какого-либо конфликта интересов».

При этом, как обращает внимание издание, активы президента Трампа не находятся в традиционном так называемом «слепом трасте», который, по данным Центра правосудия имени Бреннана, использовали все президенты с 1970 года до первого срока Трампа, чтобы полностью исключить контроль над своими активами на время пребывания в Белом доме.

Влад Никифоров