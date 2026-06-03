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FT: США нарастят мощности по обогащению урана на 50% из-за запрета на топливо из России

США нарастят производство ядерного топлива на 50%, чтобы уменьшить зависимость от российского обогащения урана. Об этом сообщает Financial Times (FT). Решение принято в преддверии запрета на импорт российского реакторного топлива, который должен вступить в силу в 2028 году.

По информации издания, компания Urenco, частично принадлежащая правительствам Великобритании и Нидерландов, объявила о строительстве нового завода по обогащению урана в штате Нью-Мексико. Многомиллиардные инвестиции позволят увеличить производительность на 2,1 млн единиц разделительной работы (ЕРР).

Urenco остается единственным коммерческим поставщиком с действующим заводом в США, обеспечивающим около трети американского спроса с мощностью 4,3 млн ЕРР. Компания уже расширяет текущую площадку на 700 тыс. ЕРР с завершением работ в следующем году, а запуск нового завода запланирован на 2032 год. Начать коммерческое обогащение в США после десятилетнего перерыва также планируют французская Orano и Centrus Energy.

«Это расширение подтверждает нашу приверженность созданию устойчивой цепочки поставок ядерного топлива в США, ориентированной на удовлетворение потребностей наших клиентов, а также на поддержку энергетической безопасности США»,— сказал глава Urenco Борис Шухт.

Весной 2024 года администрация американского экс-президента Джо Байдена запретила импорт российского урана до 2040 года. До 2028 года американские компании могут получать временные разрешения на закупки, если альтернативных источников нет.

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