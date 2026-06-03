МИД России пригласил в Москву нового председателя сессии Генассамблеи ООН

Москва приглашает нового председателя Генеральной Ассамблеи ООН, главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана, в Россию. Об этом сообщил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Мы готовы к плотному и конструктивному сотрудничеству с будущим председателем Генассамблеи в целях формирования подлинно многополярного и справедливого миропорядка, выработки коллективных ответов на ключевые вызовы современности, выверенного реформирования ООН в интересах ее адаптации к современным реалиям»,— сказал господин Логвинов в разговоре с ТАСС.

Глава департамента подчеркнул, что в Москве приветствуют позитивный настрой нового председателя Генеральной Ассамблеи ООН на укрепление роли всемирной организации.

2 июня Генассамблея ООН избрала Халилура Рахмана председателем своей 81-й сессии, которая начнется в сентябре. Господин Рахман получил 99 голосов государств-членов. Сейчас 80-ю сессию Генассамблеи возглавляет бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.