В Германии мужчина взял двух детей в заложники

Мужчина устроил погром в ресторане в немецком Дортмунде. После этого он скрылся в жилом доме, взяв в заложники двух детей.

Как передает Bild, мужчина распылил в заведении перцовый баллончик и угрожал посетителям дубинкой. Затем он скрылся на машине. Когда его нашла полиция, мужчина выстрелил в одного из офицеров. Пуля попала в защитный жилет.

Неизвестный укрылся в здании. По предварительной информации, он взял в заложники двух детей. К месту происшествия дополнительно прибыли вооруженные подразделения полиции. Там же находится переговорная группа спецназа, которая пытается убедить мужчину отпустить детей.