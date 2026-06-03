Число сбитых вблизи Москвы беспилотников увеличилось до девяти

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили вблизи города еще пять беспилотников. Всего уничтожено девять БПЛА. Господин Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

МЧС России рассылало SMS-оповещения о том, что на территории Подмосковья объявлена беспилотная опасность. В районе московских аэропортов Внуково и Домодедово введены ограничения на использование воздушного пространства, сообщала Росавиация.