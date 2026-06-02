Трамп подарил России копию Ситкинской иконы Божией Матери

США по инициативе президента Дональда Трампа передали Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне под Петербургом копию Ситкинской иконы Божией Матери. Это стало ответом на подарок президента России Владимира Путина архиепископу Аляски во время визита в Анкоридж в августе 2025 года. Об этом сообщил председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«Меня глубоко поразил визит президента Путина на Аляску. Он подарил икону святого Германа православной церкви на Аляске. Президент Трамп предложил мне, чтобы я "вернул" этот жест здесь»,— сказал Родни Мимс Кук-младший ТАСС.

Ситкинская икона Божией Матери — православная икона, которая находится в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в городе Ситка на Аляске.

Владимир Путин посетил Аляску 15 августа 2025 года для переговоров с Дональдом Трампом. После встречи российский президент встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Господин Путин подарил ему образ преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки и икону Успения Пресвятой Богородицы.