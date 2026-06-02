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«Северная верфь» передала рыболовам уникальный ярусолов «Марлин»

Завод «Северная верфь» передал заказчику ярусолов-процессор «Марлин». Судно пополнит рыболовецкий флот Архангельской области, сообщила пресс-служба Смольного. Это второй корабль проекта MT1112XL и один из немногих в мире, способных производить готовую продукцию прямо на борту.

Ярусный способ лова, используемый на судне, считается одним из самых безопасных для экологии

Ярусный способ лова, используемый на судне, считается одним из самых безопасных для экологии

Фото: Пресс-служба Смольного

Ярусный способ лова, используемый на судне, считается одним из самых безопасных для экологии

Фото: Пресс-служба Смольного

На судне установлены автоматизированные линии для безотходной переработки рыбы. Производительность «Марлина» — 25 тонн готовой продукции в день, морозильный трюм вмещает около 500 тонн. Ярусный способ лова, используемый на судне, считается одним из самых безопасных для экологии. Водоизмещение — 2,2 тыс. тонн, длина — 59 метров, ширина — 13 метров, автономность — до 45 суток.

Губернатор Александр Беглов отметил, что судно имеет высокую степень локализации: большинство оборудования произведено в России. Он также подчеркнул, что спуск «Марлина» способствует выполнению поручения президента по развитию гражданского судостроения и обновлению рыбопромыслового флота.

Карина Дроздецкая

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