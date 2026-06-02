«Северная верфь» передала рыболовам уникальный ярусолов «Марлин»

Завод «Северная верфь» передал заказчику ярусолов-процессор «Марлин». Судно пополнит рыболовецкий флот Архангельской области, сообщила пресс-служба Смольного. Это второй корабль проекта MT1112XL и один из немногих в мире, способных производить готовую продукцию прямо на борту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярусный способ лова, используемый на судне, считается одним из самых безопасных для экологии

Фото: Пресс-служба Смольного Ярусный способ лова, используемый на судне, считается одним из самых безопасных для экологии

Фото: Пресс-служба Смольного

На судне установлены автоматизированные линии для безотходной переработки рыбы. Производительность «Марлина» — 25 тонн готовой продукции в день, морозильный трюм вмещает около 500 тонн. Ярусный способ лова, используемый на судне, считается одним из самых безопасных для экологии. Водоизмещение — 2,2 тыс. тонн, длина — 59 метров, ширина — 13 метров, автономность — до 45 суток.

Губернатор Александр Беглов отметил, что судно имеет высокую степень локализации: большинство оборудования произведено в России. Он также подчеркнул, что спуск «Марлина» способствует выполнению поручения президента по развитию гражданского судостроения и обновлению рыбопромыслового флота.

Карина Дроздецкая