Число желающих работать летом подростков в Петербурге выросло на 50%

Этой весной более 13,6 тыс. подростков в Северной столице разместили резюме в поисках летней работы. По сравнению с прошлым годом их число выросло более чем на 50% —тогда работу искали 9 тыс. несовершеннолетних, сообщает РБК со ссылкой на hh.ru.

Самой популярной специализацией среди юных соискателей стала работа официантом, барменом или бариста — 1,5 тыс. резюме (11%). Далее следуют упаковщики, комплектовщики и маркировщики (1,1 тыс., 8%), а также разнорабочие (более 800, 6%). При этом 44% подростков ищут постоянную работу, а не подработку.

В «Авито Работе» также подтвердили рост числа подростков, желающих работать летом: количество резюме от 14–17-летних выросло на 19% по сравнению с прошлым годом. Зарплатные ожидания увеличились на 13%, до 36 тыс. рублей в месяц. Чаще всего подростки претендуют на позиции курьеров, промоутеров, официантов и сотрудников складов, где не требуется опыт и можно работать несколько часов в день.

Карина Дроздецкая