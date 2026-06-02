В Петербурге школьнице пришлось снять трусы, чтобы пройти на ЕГЭ

В одной из школ Приморского района выпускница не могла пройти через рамку металлодетектора перед сдачей ЕГЭ — прибор срабатывал на маленькие металлические колечки на нижнем белье. В итоге 17-летней девушке пришлось снять трусы в туалете и писать экзамен без них, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на родственницу и саму выпускницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девушка не могла пройти через рамку металлодетектора

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Девушка не могла пройти через рамку металлодетектора

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам школьницы, она пыталась объяснить организаторам причину срабатывания рамки, однако ее якобы не стали слушать. После этого девушка сняла белье в туалете, отдала его учительнице химии, прошла металлодетектор и в состоянии стресса написала экзамен.

В администрации Приморского района, как пишет СМИ, провели расследование, опросили организаторов и изучили записи камер. Там заявили, что принуждения к снятию одежды не было. Всех организаторов дополнительно проинструктировали. Глава района Богдан Заставный добавил, что выпускница имеет право на пересдачу ЕГЭ.

Карина Дроздецкая