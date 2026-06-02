Боевую машину поддержки танков «Терминатор» переименовали в «Спиридон»

Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», официально получила новое название — «Спиридон». Об этом сообщили в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Новое имя было выбрано по инициативе работников предприятия и экипажей боевых машин. «Это редкое, но почитаемое в России имя. Его носили по-настоящему сильные духом люди. Само имя означает «короб/кузов» и олицетворяет прочность того, что сделано человеком»,— отметили в пресс-службе УВЗ.

УВЗ подчеркивает, что новое название «олицетворяет российские духовные ценности и мужество нашего народа».

БМПТ созданы на базе танка Т-90А. Эта машина оснащена двумя 30-мм орудиями 2А42, танковым пулеметом ПКТМ калибра 7,62, двумя автоматическими гранатометами и сверхзвуковыми управляемыми ракетами «Атака-Т». Эта техника принята на вооружение российской армии с 2018 года.

В феврале 2025 года пресс-служба УВЗ анонсировала переименование БМПТ. ГК «Ростех» объявила конкурс на новое название, а 3 марта госкорпорация представила наиболее достойные варианты: «Добрыня», «СТИМ» (Союз Танка и Машины), «Пересвет». В августе на УВЗ сообщили, что получили более 10 тыс. писем с предложениями выбрать более русское имя для машины. Завод пообещал принять окончательное решение путем «народного голосования».

Полина Бабинцева