Жесткое ДТП в Ленобласти: погибли четыре человека, включая двоих детей

Во вторник, 2 июня, около 16:00 на 436-м километре трассы «А-114» в Тихвинском районе столкнулись Renault Duster и Audi A4. В результате аварии погибли четыре пассажира Audi, в том числе двое детей, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 22-летний водитель Audi, двигаясь со стороны Вологды в сторону Новой Ладоги, выехал на встречную полосу и врезался в Renault Duster под управлением 78-летнего мужчины. Оба водителя госпитализированы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка. Обстоятельства ДТП выясняются.

Карина Дроздецкая