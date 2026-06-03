Многозвездная ночь в «Крестах»

Девелоперская группа КВС, став владельцем исторических зданий на территории бывшего следственного изолятора «Кресты» в центре Санкт-Петербурга, взялась за ее преобразование, на что может потребоваться около 15 млрд руб. На этом месте к 2030 году планируется создать многофункциональный комплекс, в составе которого предусмотрены два отеля — уровня «четыре звезды» и «пять звезд». Как стало известно “Ъ”, управлять этими гостиницами будет Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в центре Санкт-Петербурга появится многофункциональный комплекс, в составе которого будут две гостиницы, сообщил “Ъ” совладелец и гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко. Он оценивает общие инвестиции в весь проект по приспособлению «Крестов» в 15 млрд руб.

По словам бизнесмена, один объект будет уровня «четыре звезды», другой — «пять звезд». Общий номерной фонд составит 262 комнаты, гостиничная часть будет располагаться в двух крестообразных корпусах бывшей тюрьмы, являющихся памятниками архитектуры. Площадь каждого исторического корпуса в форме креста составляет примерно 12 тыс. кв. м.

Как сообщил “Ъ” Сергей Ярошенко, управлять гостиницами в «Крестах» будет Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система», управляет 47 отелями на 11,5 тыс. номеров в 28 городах РФ). Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба подтвердил “Ъ”, что компания будет управлять отелями на месте бывшего СИЗО «Кресты».

ГК КВС выкупила комплекс зданий бывшего изолятора «Кресты» в начале 2025 года на аукционе госкомпании «Дом.РФ». При стартовой цене в 1,05 млрд руб. компания заплатила за актив 1,13 млрд руб. В состав лота вошли 5 га и 29 построек, включая 2 корпуса крестообразной формы на 999 камер, корпуса больницы, кухни, ледника, котельной, прачечной и другие, общей площадью более 41 тыс. кв. м.

Господин Биба уточнил, что отель уровня «четыре звезды» будет состоять из 136 номеров и большого конференц-зала. Гостиница будет ориентирована на бизнес-гостей. Второй объект уровня «пять звезд» рассчитан на 126 номеров, в том числе для семейного проживания, в его составе будет спа-зона.

По словам Александра Бибы, «предстоит большая работа по перепроектированию имеющихся зданий с учетом современных требований и технологий гостиничного строительства». Это касается как площади части стандартных номеров по 22–25 кв. м каждый, безопасной инфраструктуры внутри, так и подведения инженерных коммуникаций и сетей в исторических зданиях. Комплекс зданий «Крестов» построен в 1880–1890-х годах и относится к объектам культурного наследия регионального значения. К предметам охраны на объекте относятся внешние виды и фасады зданий с набережной, а также отдельные элементы зданий, например купола и лестницы, поясняет Сергей Ярошенко.

Партнер IPG.Estate Валерий Трушин оценивает объем инвестиций в создание двух гостиниц с учетом отделки и комплектации примерно в 7–8 млрд руб. Партнер Vertical Hotels Ольга Шарыгина предполагает, что приспособление бывших тюремных корпусов обойдется инвестору в 8,6–8,8 млрд руб. Эксперт прогнозирует, что средняя стоимость проживания в четырехзвездной гостинице в «Крестах» к моменту ее открытия может составлять 15–17 тыс. руб. в сутки, в отеле уровня «пять звезд» — 40–47 тыс. руб.

Опрошенные “Ъ” эксперты рынка гостиничной недвижимости сходятся во мнении, что на первом этапе после открытия объект вызовет повышенный интерес благодаря своей истории и уникальности локации. В первый год работы загрузка может оказаться на уровне среднерыночных показателей или даже выше. В дальнейшем объект будет подчиняться общей сезонности петербургского гостиничного рынка, полагают игроки рынка. Независимо от качества гостиницы и уровня оператора в Санкт-Петербурге существуют периоды высокого и низкого спроса, которые оказывают влияние на заполняемость всех объектов размещения.

Александра Тен, Санкт-Петербург