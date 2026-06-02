36-летний Ерохин остался в «Зените» еще на сезон

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным до конца сезона 2026/2027. Соглашение истекало летом 2026 года, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Зенит" Александр Ерохин (в центре)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок команды "Зенит" Александр Ерохин (в центре)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Господин Ерохин выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года. За это время он провел 273 матча во всех турнирах, забил 46 голов и отдал 21 голевую передачу. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет €100 тыс.

В составе «Зенита» полузащитник семь раз становился чемпионом России, пять раз выигрывал Суперкубок страны и дважды — Кубок России. «Сине-бело-голубые поздравляют Александра Ерохина с новым соглашением, желают не останавливаться на достигнутом и продолжать победное шествие вместе с "Зенитом"», — говорится в сообщении клуба.

Карина Дроздецкая