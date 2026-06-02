Дизель идет на разгон

Дизтопливо на Петербургской бирже 2 июня подорожало почти на 3,5% — максимальными темпами за последний месяц. Котировки приближаются к годовым пикам в условиях снижения предложения и увеличения сроков отгрузки до более 30 дней. Участники рынка не исключают введения запрета на экспорт дизтоплива.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Цены на летнее дизтопливо на Петербургской бирже по индексу европейской части России 2 июня выросли почти на 3,5%, до 69,79 тыс. руб. за тонну. Это максимальный уровень цен с середины октября 2025 года. На пике за последний год котировки доходили до 73,06 тыс. руб. 6 октября.

Бензин 2 июня также дорожал, но значительно более умеренными темпами. Стоимость АИ-92 увеличилась на 0,26%, до 68,37 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,4%, до 75,76 тыс. руб. На повышение цен на дизтопливо на бирже действует лимит в 0,25%, на бензин — 0,1%.

По данным Национального биржевого ценового агентства, 1 июня объем реализации летнего дизтоплива на бирже сократился на 25% по сравнению с 29 мая, до 30,8 тыс. тонн. Наибольшее влияние на снижение продаж оказало отсутствие реализации на базисе «Волгоград — группа станций», который несколькими днями ранее был крупнейшим по объемам продаж. Кроме того, на торги не выставлялось топливо с базиса «Саратов-группа». В обоих регионах ранее сообщалось о нештатных ситуациях, говорится в обзоре.

Как отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, рынок сейчас остро реагирует на любые сигналы, связанные с ограничением предложения. По его словам, сокращение объемов реализации топлива на бирже также влияет на рост котировок.

Более чувствительную реакцию котировок дизтоплива по сравнению с бензином генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин связывает со структурой отрасли. По его словам, исторически значительная часть производства дизтоплива ориентировалась на экспорт, поэтому рынок особенно болезненно воспринимает любые риски сокращения предложения внутри страны.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что рост биржевых котировок не полностью отражает фундаментальную ситуацию со спросом и предложением. По его словам, показатель формируется как средневзвешенная цена по отдельным базисам, поэтому увеличение доли более дорогих площадок в структуре продаж способно привести к заметному росту индекса без сопоставимого роста цен по всему рынку.

Тем не менее собеседники “Ъ” в отрасли считают ситуацию на рынке напряженной. По словам одного из них, крупные нефтекомпании в любом случае обеспечат поставки по своим каналам реализации и выполнят обязательства перед государственными заказчиками. Основные проблемы возникают у независимых АЗС и других потребителей, зависящих от биржевого рынка. Источник “Ъ” отмечает, что в сегменте мелкого опта тонна дизтоплива сейчас стоит примерно на 20 тыс. руб. больше, чем при закупке вагонными партиями.

По оценке одного из источников “Ъ”, в мае на Петербургской бирже было продано примерно на 400 тыс. тонн дизтоплива меньше, чем за тот же месяц годом ранее. Для компенсации выпавших объемов в июне потребовалось бы существенно увеличить реализацию топлива через биржу. В противном случае дефицит предложения может сохраниться и в период сезонного роста спроса, говорит он.

Еще одним признаком напряженности участники рынка называют увеличение сроков отгрузки. По словам трейдеров, в настоящее время ожидание поставки топлива может достигать более 30 дней.

Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин обращает внимание, что по сравнению со средней ценой апреля биржевые котировки дизтоплива выросли примерно на 10%, что может вызвать обеспокоенность регуляторов. Текущий уровень цен, по его расчетам, в целом соответствует экспортному нетбэку. Сейчас экспорт дизтоплива разрешен для НПЗ, для остальных участников рынка действует запрет до 31 июля. Но в текущих условиях участники рынка не исключают распространения эмбарго и на производителей.

Ольга Озембловская