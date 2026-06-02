Подписан контракт на строительство разводного моста через Неву

Компания «Широтная магистраль Северной столицы» (ООО «ШМСС») заключила договор генподряда с АО «Дороги и Мосты» на строительство 4.1 этапа ШМСД (широтная магистраль скоростного движения). Центральным элементом станет мостовой переход через Неву с разводным пролетом, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У моста будет самое длинное разводное крыло однокрылой раскрывающейся системы — 60,1 метра

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ У моста будет самое длинное разводное крыло однокрылой раскрывающейся системы — 60,1 метра

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Длина моста без подходов составит 462,9 метра, с ними — 777,3 метра. Сооружение возведут на 11 опорах, шесть из которых расположатся в русле реки. У моста будет самое длинное разводное крыло однокрылой раскрывающейся системы — 60,1 метра. Полный цикл разводки займет около двух минут, сопоставимую скорость в Петербурге сегодня демонстрирует только Литейный мост.

Этап 4.1 охватит участок от Глухоозерского шоссе до Союзного проспекта протяженностью 3,4–4,5 км. Новая переправа свяжет берега Невы между мостом Александра Невского и Володарским мостом, взяв на себя часть их нагрузки. Вместе с Большим Смоленским мостом (готовность превышает 80%) это вторая разводная переправа, возводимая в городе за последние 40 лет. Отметка нового сооружения над водой — около 10 метров, что позволяет не перекрывать вид на Финляндский железнодорожный мост — объект культурного наследия.

Карина Дроздецкая