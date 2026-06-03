Мантуров исключил пересмотр условий работы Haval в России

Власти не намерены менять условия работы китайского автопроизводителя Haval в России, несмотря на действующий курс на сохранение контроля российских инвесторов над автомобильными предприятиями. Об этом в интервью «Ъ» заявил вице-премьер Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его словам, Haval остается исключением, поскольку компания подписала специальный инвестиционный контракт (СПИК) до изменения подходов к локализации и структуре собственности автозаводов и при этом не покинула российский рынок.

«С нашей стороны, мне кажется, было бы некорректно и несправедливо менять правила игры. Я считаю, что он нас даже подстраховал в 2022 году»,— сказал господин Мантуров. Он отметил, что компания продолжала производство в России и выполняла требования по локализации.

Комментируя возможный пересмотр параметров СПИКа, вице-премьер заявил, что у материнской компании Haval — китайской Great Wall Motor — нет проблем с инвестиционными возможностями. По его словам, производитель хорошо понимает емкость российского рынка и свою долю на нем, которая «достаточно существенная».

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».