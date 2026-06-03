Санкции, импорт, промышленность, космос, маркетплейсы. Главное из интервью Мантурова

Денис Мантуров ответил на вопросы «Ъ». Первый вице-премьер РФ рассказал о вызовах и достижениях в сферах инвестиций, внешней торговли, авиапромышленности и микроэлектроники, авто- и судостроения, металлургии и маркетплейсов, производства боевых дронов и космосе. Главное из интервью господина Мантурова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Технологии и инвестиции Достижение технологического лидерства — ключевой приоритет, несмотря на бюджетные ограничения. Роль играют внебюджетные источники и частные индустриальные партнеры.

Первый «срез» плана структурных изменений показал: значения по всем основным индикаторам технологического развития достигнуты.

Запуск инвестиционных проектов не связан исключительно с доступом к западным технологиям, нужно исходить из своих собственных потенциалов и компетенций. Параллельный импорт Механизм временный и ситуативный. Объемы его применения снижаются, но резкой отмены не планируется.

Микроэлектроника и редкоземельные металлы Самая сложная задача — микроэлектроника. Серийно производим чипы 300–90 нм. В 2025 году выпустили собственный литограф на 350 нм, в 2026-м планируем выйти на 130 нм.

По запасам редкоземельных металлов (РЗМ) Россия — на втором месте в мире после Китая. Государство становится локомотивом отрасли, так как из-за падения цен проекты перестали быть рентабельными для частного бизнеса.

Расширение круга участников проектов по редким и редкоземельным металлам за счет компаний золотодобывающего сектора — позитивная тенденция.

Авиапром Сертификат на импортозамещенный «Суперджет» ожидается в текущем году, после чего начнутся первые коммерческие поставки.

Приоритет выдачи сертификатов: Ил-114, затем «Суперджет», потом вертолеты и МС-21.

Ил-114 получился лучше европейского аналога ATR-72. Из-за этого «Ладогу» (44–48 мест) могут переориентировать под транспортную версию, сделав ставку на серийность Ил-114 (64–68 мест).

По МС-21 принято решение делать короткую версию (минус две секции). После 2028 года он будет прямым конкурентом А320.

Себестоимость первых машин МС-21 будет выше рыночной цены, разницу для авиакомпаний покроет госсубсидия. После 2030 года цена может снизиться до 7,4 млрд руб.

На Ту-214 переходят к поточной линии (стыковка крыла вместо четырех месяцев занимает две недели). В планах — версия с двумя членами экипажа вместо трех.

Государство выделяет средства на опытно-конструкторские работы (ОКР) по «Байкалу», самолет перешел к этапу сертификационных испытаний.

Обновленная версия Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли (КПГА) должна появиться до конца года.

Беспилотники Отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечивать поставку свыше 15 тыс. FPV-дронов в день (в 2023 году такое количество производилось в месяц).

Модельный ряд наземных и морских робототехнических комплексов насчитывает свыше 100 модификаций.

Наземные и морские беспилотные системы стали неотъемлемой частью решения боевых задач на СВО. Космос Ракета «Союз-5» (средний класс, до 17 тонн на низкую орбиту) в приоритете. Ее стоимость выведения кг полезной нагрузки на треть ниже, чем у «Союза-2.1».

«Союз-5» — часть международного проекта «Байтерек» с Казахстаном.

Многоразовость отрабатывается по проекту «Амур-СПГ»; впереди бросковые испытания.

Автопром и утильсбор Решения по индексации утильсбора утверждены до 2030 года. «Лазейки» для ввоза машин из стран ЕАЭС будут прикрываться, чтобы защитить инвесторов, локализующих производство в РФ.

Доля произведенных в РФ автомобилей на внутреннем рынке сейчас превышает 60% (было 53–55%).

Завод Haval остается 100%-ным иностранным исключением, так как не уходил из России и подписал СПИК раньше. Менять для него правила игры было бы некорректно.

Судостроение На «Звезде» первый танкер для «Арктик СПГ-2» («Алексей Косыгин») уже ходит, второй сдается в ближайшее время, еще один планируется сдать в этом году.

По ледоколам для Севморпути прорабатываются внебюджетные источники финансирования. Остановить раскрученную кооперацию нельзя. Металлургия Поддержка черной металлургии — адресная (ПМХ, «ПромСорт», «Мечел» и др.). Это реструктуризация налогов и кредитной нагрузки.

Стимулирование спроса: обязательное использование российских колес для ж/д техники, заказ на 1 млн тонн металла для ВСМ Москва—Санкт-Петербург.

Разработан законопроект о взимании акциза на жидкую сталь с импортной продукции.

Маркетплейсы Требования к разным сегментам (офлайн и маркетплейсы) должны быть выровнены для справедливой конкуренции.

В офлайне — квота полочного пространства под российскую продукцию. На маркетплейсе — при поиске товара наравне с иностранным должна быть альтернатива в виде российского, а первым в выдаче должен выдаваться национальный товар.

Закон «О платформенной экономике» вступает в силу с 1 октября 2025 года. Обсуждаются дополнительные меры по борьбе с контрафактом (интеграция с «Честным знаком» и др.).

Матвей Иващенко