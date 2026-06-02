В дело «Русагро» подвязали новый иск

Генпрокуратура подала новый иск на 1,5 млрд руб. к бизнесмену Вадиму Мошковичу. В заявлении от 28 мая также фигурируют его бывшая жена Наталия Быковская и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов, обратил внимание “Ъ FM”. Беседа по этому делу назначена на 4 июня. Детали иска пока неизвестны. Но, по данным «Интерфакса», речь идет о банковских счетах, на которых хранятся доходы от управления «Русагро». Следствие расценивает их как часть коррупционного имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В мае ключевые активы Мошковича изъяли и передали государству, в том числе контрольный пакет акций «Русагро». Компания в итоге оказалась под управлением Россельхозбанка, следует из данных ФНС. Подробнее о коррупционном деле Мошковича — в справке “Ъ FM”.

В начале мая суд по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял у Вадима Мошковича контрольный пакет акций «Русагро». Часть бумаг принадлежала родственникам бизнесмена и топ-менеджерам компании. Помимо этого, в доход государства конфисковали деньги со счетов Мошковича: более 10 млрд руб., почти $2 млн, €1,5 млн и 200 млн юаней. Суд также изъял автомобили и водный транспорт предпринимателя. Экс-супруга Мошковича Наталия Быковская лишилась имущества, государству перешла ее недвижимость. По версии Генпрокуратуры, экс-глава «Русагро» нарушил антикоррупционное законодательство, когда работал сенатором с 2006-го по 2014 годы. Мошкович подчинил работу интересам его коммерческих организаций и собственному обогащению, утверждали в ведомстве. Чтобы скрыть этот факт, бизнесмен не декларировал свой полный доход от владения «Русагро».

В марте 2025-го Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова задержали и отправили под арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. В июле того же года следователи вменили Мошковичу дачу взятки бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Позднее к обвинениям добавили преднамеренное банкротство и легализацию похищенных денег, исключив злоупотребление полномочиями, писали «Ведомости». Новые иски — часть процесса по изъятию коррупционного имущества, полагает член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов:

«Ранее были удовлетворены антикоррупционные иски в отношении принадлежащего ему основного актива — его компании. Есть же и другое имущество, которое прокуратура может посчитать нажитым незаконным способом: квартиры, дачи, машины, коммерческая недвижимость, заводы, пароходы и так далее.

Подобные иски от Генеральной прокуратуры достаточно часто встречаются. Им очень сложно противодействовать, потому что, понятно, суды изначально рассматривают Генпрокуратуру как надзорный орган, который обладает полномочиями, в том числе возможностями по сбору информации. Поэтому такие иски, конечно, чаще всего удовлетворяются. Однако буквально недавно Верховный суд, дабы надзорный орган в том числе не злоупотреблял подобными исками, принял поправки, в которых указал, что срок давности по таким делам не может превышать десяти лет».

Представитель Наталии Быковской рассказал РБК, что она изучает материалы нового дела. Доверенные лица Вадима Мошковича и Максима Басова не ответили оперативно на комментарии журналистов. И на то у них есть веские причины, отметил адвокат Калой Ахильгов:

«Это очень правильная позиция, потому что в материалах дела может значиться, казалось бы, незаметная деталь, но суперважная для того, чтобы комментировать что-то конкретно. Допускаю, что будут ведомство станет подавать иски до тех пор, пока имущество, которое будет изъято, не компенсирует то, что прокуратура видит в качестве причиненного ущерба или необходимой к компенсации суммы».

В конце марта Мещанский суд Москвы продлил до 26 июня арест Мошковичу и Басову по уголовному делу о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации похищенных денег. Вины бизнесмены не признают.

Леонид Пастернак