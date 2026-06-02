Лизинг в Петербурге и Ленобласти упал в восемь раз

В первом квартале 2026 года объем закупок составил всего 195 млн рублей, сообщили эксперты В2В-РТС на основе данных ЕИС.

Спрос на лизинг со стороны государства сильно меняется по годам — это зависит от циклов обновления транспорта и техники. В 2023 году в Петербурге и Ленобласти провели 360 тендеров на лизинговые услуги на общую сумму 16,3 млрд рублей. В 2024-м количество процедур выросло почти до 400, а объем закупок резко упал — до 6 млрд. В 2025 году при тех же 400 тендерах сумма выросла до 10,2 млрд.

Квартальные данные показывают спад еще отчетливее. В первом квартале 2024 года объем госзакупок лизинга достигал 1,3 млрд рублей. В первом квартале 2025 года — 207 млн. А в январе-марте 2026 года — около 195 млн рублей. При этом количество заказчиков остается стабильным — около 180.

Александра Хренкова