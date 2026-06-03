Дисциплинарное обновление

По представлению председателя Верховного суда (ВС) Игоря Краснова пленум ВС утвердил 2 июня состав дисциплинарной коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решения о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В результате этот орган обновился на две трети, а в ближайшей перспективе сменится и ее руководство: пока еще действующего председателя Олега Нефедова ожидает повышение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

По итогам тайного голосования из 12 претендентов участники заседания избрали шесть судей, которым предстоит осуществлять полномочия членов дисциплинарной коллегии в течение следующего срока, сообщили в пресс-службе ВС.

Члены дисциплинарной коллегии исполняют свои обязанности без отрыва от основной работы, рассказал источник “Ъ” в ВС. Кандидатов в ее состав представляли все основные коллегии высшей судебной инстанции, и на основании этих предложений председатель ВС внес представление пленуму. По словам собеседника “Ъ”, к самой процедуре судьи подошли основательно: был объявлен специальный перерыв в заседании пленума, голосование проходило с использованием бюллетеней и ящиков для голосования, также в холле ВС были установлены специальные кабинки для того, чтобы обеспечить тайну волеизъявления. Свой бюллетень заполнил и опустил в урну и Игорь Краснов.

Напомним, что дисциплинарная коллегия ВС была создана в результате судебной реформы 2014 года. Она пришла на смену судебному присутствию, которое представляло собой самостоятельный орган, рассматривавший жалобы судей на решения о привлечении их к дисциплинарной ответственности. Одной из основных функций коллегии также является проверка кадровых решений. Впрочем, как следует из отчета Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) за 2025 год, эта нагрузка не слишком высока. Всего в судебном порядке было рассмотрено 25 жалоб на решения и заключения самой ВККС (из них 24 оставлены без изменения) и 29 жалоб на решения и заключения коллегий регионов (из которых 28 оставлены в силе).

Члены дисциплинарной коллегии избираются из числа судей ВС тайным голосованием на три года, полномочия действующего состава истекают 6 июня. В результате прошедших процедур состав коллегии обновился на две трети. В него вошли судьи ВС Олег Бугаков, Михаил Жубрин, Андрей Ноговицын, Рамзия Хатыпова, Татьяна Хомицкая и Олег Шилохвост. При этом только судьи Жубрин и Шилохвост ранее уже входили в состав коллегии, а один из вновь избранных — военный судья Андрей Наговицын — новичок и в ВС: он был назначен туда только в марте этого года.

В ближайшей перспективе следует ждать обновления и в руководстве дисциплинарной коллегии: ее пока еще действующий председатель Олег Нефедов (он занял этот пост только минувшей весной) уже получил рекомендацию к назначению на должность заместителя председателя ВС — председателя коллегии по гражданским делам. После его официального назначения на эту должность Советом федерации ВККС должна будет объявить вакансию на открывшуюся должность.

Анастасия Корня