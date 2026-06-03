Работников на всех не хватит

К 2030 году кадровый кризис в экономике РФ сохранится и может стать препятствием для роста компаний, считают российские СЕО, опрошенные Regroup. В условиях неопределенности и растущей конкуренции, по мнению руководителей, критически важным станет умение адаптироваться к меняющейся ситуации, способность брать на себя риски и планировать экспансию бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

К 2030 году, считают российские СЕО, ключевым вызовом для бизнеса останется наем сотрудников — это свидетельствует о том, что кадровый кризис для РФ стал системной проблемой. Такой вывод можно сделать из исследования консалтинговой компании Regroup «Кто будет управлять бизнесом в России в 2030 году?», подготовленного на основе онлайн-опросов и глубинных интервью СЕО и СЕО-1 (главы бизнес-единиц и бизнес-функций).

Помимо нехватки кадров, которую отмечают 82% респондентов, среди вызовов — цифровизация (65%), рост конкуренции на рынках сбыта (57%), общая неопределенность (51%) и санкции (32%).

То, что нехватка кадров стабильно расценивается как главная проблема, говорит о том, что она не поддается решению стандартными HR-инструментами и, как отмечается в исследовании, требует «системного бизнес-ответа на уровне первого лица».

В Regroup отмечают, что «размывание санкционного занавеса» и появление азиатских альтернатив на российском рынке формируют качественно новую конкурентную среду, к которой большинство компаний не готовились системно. При этом влияние геополитики и санкций снижается — это свидетельствует о том, что бизнес научился работать в условиях внешних ограничений.

В целом выявленный по итогам опросов топ-3 целей CEO к 2030 году говорит о том, что бизнес завершает процесс адаптации и хочет перейти к фазе экспансии.

Задача по наращиванию прибыли и объема продаж впервые вышла на первое место (68%, плюс 9 п. п. к 2023 году). Такая цель, отметим, ставится на фоне сдержанных макропрогнозов властей: в 2027 году экономический рост в РФ теперь ожидается на уровне 1,4% (ранее — 2,8%).

Второе место в тройке задач CEO — инновации и цифровая трансформация (64% опрошенных), третье — крепкая команда (61%). Отмечается, что эти вопросы перестают быть «горящими вызовами» и приобретают статус закрепленных стратегических приоритетов, встроенных в операционную логику компаний.

Расстановка акцентов по части компетенций CEO также меняется. Гибкость и адаптивность поднимаются на первое место (80% опрошенных, плюс 8 п. п. к планам на 2026 год).

Это вызвано тем, что неопределенность стала перманентным фоном работы российского CEO.

Управляющий партнер компании Birge Геннадий Ванин считает, что к 2030 году ключевой задачей CEO станет управление скоростью адаптации (технологий, бизнес-моделей и людей) и взаимоотношениями с государством. «Успешный CEO будущего — это смелый человек, который берет взвешенный риск и несет ответственность за свои решения, умеет быстро собирать разные по возрасту, готовности и лояльности команды для решения срочных задач»,— полагает эксперт.

На втором месте в списке приоритетных умений CEO — планирование (74%), на третьем — привлечение и удержание талантов (66%). «В 2030 году привлечение и удержание талантов станет важной компетенцией CEO — кризис кадров не разрешен, а принят как постоянная переменная, которой управляют»,— считает управляющий партнер Regroup Оксана Морсина.

Анастасия Мануйлова