«Возможно, все только начинается»

ЕС выделил Армении свыше €2 млн на программу либерализации визового режима. Как отмечал ранее премьер Никол Пашинян, граждане страны к 2028 году смогут свободно ездить в Европу. Тем временем Россия продолжает вводить запреты на поставки армянских экспортных товаров. Глава правительства утверждает, что подобные меры только укрепляют поддержку действующей власти. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения Москвы и Еревана рискуют серьезно ухудшиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Путин 1 июня провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Лидеры стран обсудили итоги Высшего Евразийского экономического совета, который заседал в Астане и в котором Армения не участвовала. Президент Российской Федерации поздравил армянского премьера с днем рождения. Ранее Путин направил Пашиняну телеграмму, в которой пожелал здоровья, благополучия и успехов. Вечером того же дня некий осведомленный источник сообщил, что подобное не означает, будто Москва изменила позицию в отношении своего союзника — пока еще — в сторону смягчения. Все остается так, как есть, в жестких тонах.

Действительно, дня не проходит, чтобы Россельхознадзор чего-нибудь не запретил из армянского экспорта в РФ. Скоро, наверное, ничего не останется. Пашинян обещал выплатить бизнесу компенсации потерь, соответственно, товарные цепочки он намерен переориентировать на ЕС. Есть сообщения, что в этом вопросе достигнут некий прогресс. В свою очередь, Европейский союз выделил Армении свыше €2,2 млн на подготовку к безвизовому режиму. Это еще можно назвать «либерализацией визового режима». Сумма небольшая, тем не менее момент крайне важный — Брюссель тем самым поддерживает стремление Еревана стать частью единой Европы.

Соответственно, избиратель в случае победы партии действующего премьера получает возможность — по крайней мере ему это можно пообещать — свободно посещать страны Старого Света. Хороший фактор поддержки накануне выборов. Как бы то ни было, Россия, судя по всему, предпочитает действовать скорее кнутом, нежели пряником. Хотя Путин продемонстрировал, что сохраняет контакты с Пашиняном, который может реально победить на выборах. Сейчас популярно мнение, что после закрытия избирательных участков отношения двух стран, скажем так, стабилизируются. Реальность побеждает политическую конъюнктуру — экономические цепочки просто так не разорвать, а за ними и политические.

Хотя кажется, что без последствий такие истории, как запреты Россельхознадзора, не останутся. Ломать, как известно, не строить. «Насильно мил не будешь», — этот тезис эксплуатирует сейчас партия Пашиняна, намекая, что подобные действия РФ только укрепляют ряды сторонников действующей власти. К тому же Запад тоже не намерен просто так уступать. Впереди, видимо, битва за Армению. Так что, возможно, все только начинается.

Дмитрий Дризе