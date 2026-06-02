Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не терактами

Кабмин опубликовал новый план развития системы профилактики правонарушений и преступлений среди детей на ближайшие десять лет. С помощью этого документа власти собираются прекратить наметившийся в последние годы рост числа несовершеннолетних преступников. Правительство намерено отслеживать «новые негативные социальные явления» в детской среде, приобщать детей к традиционным духовно-нравственным ценностям, бороться с травлей подростков в школах и ресоциализировать несовершеннолетних, совершивших ранее различные правонарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил разработанную Минпросвещения концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2036 года. В рамках этого документа — и плана его реализации — власти собираются снизить число правонарушений, совершенных несовершеннолетними. По данным Минпросвещения (разработчика концепции), в 2025 году при участии детей было совершено 29,1 тыс. преступлений, в том числе 6,2 тыс.— особо тяжких. Оба этих показателя растут с 2024 года (см. график).

План содержит 75 мероприятий, распределенных на 12 разделов. Первые два посвящены совершенствованию нормативно-правовой базы и межведомственного взаимодействия.

В 2029 году власти планируют, в частности, проработать предложения по передаче данных о детях, состоящих на профилактических учетах, в образовательные учреждения (в том числе при их поступлении на обучение). Для предотвращения вовлечения детей в преступные действия в раннем возрасте будут проводиться просветительские акции, которые, как ожидают в Минпросвещения, снизят «деструктивные проявления» в молодежной среде, приобщат детей к традиционным духовно-нравственным ценностям и «культурным нормам общества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Просвещать будут и взрослых — «Движение первых», МВД России и российское общество «Знание» с 2026 года ежегодно будут создавать материалы для родителей, педагогов и наставников. С помощью просветительских проектов им расскажут, как предотвратить вовлечение детей в употребление наркотиков и преступную деятельность.

«Росмолодежь» и Минпросвещения разработают для педагогов методические материалы по «актуальным деструктивным молодежным движениям». С 2027 года «Росмолодежь», Минобрнауки и Минпросвещения начнут отслеживать «новые негативные социальные явления» в детской среде, данные будут затем направляться в регионы.

Отдельный раздел посвящен увеличению числа специалистов, занятых в сфере профилактики детской преступности.

Для них будут ежегодно проводить мероприятия по повышению профессиональной компетентности, а также создавать для них «ресурсные центры». В этих центрах будут «обобщаться и тиражироваться» практики профилактики безнадзорности и преступности.

Для ресоциализации подростков, уже совершивших правонарушение или преступление, власти намерены привлекать Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (создан Минтрудом в 2008 году). К 2027 году фонд разработает и начнет выполнять мероприятия по вовлечению таких детей в «социально значимую деятельность».

Совместно с Минпросвещения и Минздравом организация также подготовит программы реабилитации детей, пострадавших от физического и психического насилия, а также вовлеченных в деятельность запрещенных и нежелательных организаций. ФСИН разработает комплекс социально-психологических программ по ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

«Особое внимание», сказано в концепции, нужно уделить борьбе с разными «антиобщественными действиями», в том числе запугиванием, травлей детей со стороны одноклассников, распространением «лживой, порочащей ребенка» информации в соцсетях.

Для того чтобы искоренить эти явления, власти намерены уже в 2026 году запустить некий «всероссийский проект», направленный на привлечение внимания к проблеме травли и формирование у детей и молодежи «жизнестойкости и навыков управления конфликтами».

Полина Мотызлевская