Минпросвещения включило в список внеклассного чтения книги о героях СВО

Министерство просвещения РФ утвердило список произведений для внеклассного чтения, в который вошли в том числе современные книги патриотической направленности. Об этом министр Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

«В него (в список.— "Ъ") вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о родине, о подвигах современных защитников Отчества, в том числе героев специальной военной операции»,— сказал министр.

В обновленный список, уточнил господин Кравцов, вошли сборник Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», книга Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества» и произведение Олега Измайлова «Донбасс — сердце России».