Золото стало главным активом в резервах центробанков

Доля золотых активов в резервах центробанков мира по итогам 2025 года выросла до 27%, тогда как доля казначейских облигаций США (US Treasuries, UST) сократилась до 22%, а доля евро составляет 15%. Такие данные приводит Европейский центральный банк в вышедшем 2 июня докладе «Международная роль евро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Еще в 2024 году UST занимали первое место в резервах с долей 25%, тогда как золото было на втором месте с 20%. В 2023 году лидерство казначейских бумаг США стало еще заметнее — 26% по сравнению с 16% у золота. Доля евро все это время оставалась стабильной — на уровне 15–16%. В то же время общая доля всех долларовых активов у центробанков мира — как UST, так и других активов, деноминированных в долларах,— составляет 42%.

ЕЦБ отмечает, что рост доли золотых активов в общих ЗВР центробанков произошел во многом за счет роста цены на золото за последние три года. Золото подорожало почти втрое — с $1830 за унцию в 2023 году до $4500 в 2026 году, что заметно увеличило стоимость портфеля золотых активов по сравнению со стоимостью портфеля в UST и евро. «Геополитическая напряженность продолжает стимулировать высокий спрос центральных банков на золото»,— отметила в докладе президент ЕЦБ Кристин Лагард.

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Как отмечает Financial Times, общие объемы закупок золота центральными банками в 2022–2024 годах стабильно превышали 1 тыс. тонн в год и только в 2025 году несколько замедлились до 850 тонн. Крупнейшими покупателями золота с 2022 года стали ЦБ Китая, Польши, Турции и Индии.

Евгений Хвостик