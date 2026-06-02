Путин на ПМЭФ встретится с зампредом КНР Хань Чжэном

Президент России Владимир Путин 5 июня после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет отдельную встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя КНР Хань Чжэн (второй слева) и президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Заместитель председателя КНР Хань Чжэн (второй слева) и президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Естественно, будут обсуждаться итоги недавнего майского визита нашего президента в Пекин, перспективы дальнейшего развития отношений нашей страны с Китаем»,— сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС).

29-й Петербургский международный экономический форум пройдет 3–6 июня. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, а также ожидаются представители США.