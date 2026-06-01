ХК «Автомобилист» заключил контракт с белорусским голкипером Лоренсом Зинаддином

Состав хоккейного клуба «Автомобилист» пополнил 21-летний белорусский вратарь Лоренс Зинаддин. Игрок перешел в екатеринбургскую команду в результате обмена с ХК «Торпедо» (Нижний Новгород). Контракт с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитан на один год — до 31 мая 2027 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Лоренс Зинаддин

Фото: Telegram-канал «Торпедо-Горький» Лоренс Зинаддин

Лоренс Зинаддин родился в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), однако в возрасте шести месяцев переехал с семьей в Беларусь, где начал заниматься хоккеем. Его рост — 185 см, вес — 92 кг, хват — левый.

Минувшей зимой он стал серебряным призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля и получил звание «Мастер спорта Республики Беларусь».

В 17 лет голкипер начал выступать в белорусской Экстралиге. По итогам первого же месяца в составе «Лиды» он был признан лучшим игроком команды и лучшим молодым хоккеистом чемпионата. Позднее хоккеист перешел в солигорский «Шахтер», с которым завоевал бронзовые медали чемпионата Беларуси.

Затем он продолжил карьеру в системе «Торпедо». В сезоне 2022/2023 голкипер стал обладателем Кубка Харламова в составе «Чайки», а также признавался лучшим вратарем «Кубка Будущего».

В МХЛ он выступал за клубы «Чайка», «Омские Ястребы». В ВХЛ Лоренс провел 84 игры, выступая за клубы «Ижсталь», «Торпедо-Горький», «Дизель», «Омские Крылья».

Ранее «Автомобилист» объявил об уходе сразу шести игроков.

Полина Бабинцева