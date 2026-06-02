По мотивам мультфильма «Легенда о волках» снимут мультсериал

Ирландская студия Cartoon Saloon работает над спин-офф сериалом по мотивам мультфильма «Легенда о волках», снятого в стиле ирландского фольклора. Страница проекта появилась на сайте Cartoon Forum, который пройдет с 14 по 17 сентября во Франции, в Тулузе.

В центре сюжета — девочка-оборотень Мэб, которая исследует лес со своей стаей волчат. Рабочее название проекта — «Mebh and the Wolf Pups» (Мэб и волчата). Предполагается, что в нем будет 52 серии, каждая из которых длится семь минут, а целевой аудиторией станут дошкольники. Сопродюсером станет Mlusine Studio из Люксембурга.

Полнометражный мультфильм «Легенда о волках» вышел в 2020 году. Он был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Картина также получила премию «Спутник», а актриса Еве Уиттакер, озвучившая Мэб,— премию «Энни».