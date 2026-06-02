Петербуржцам советуют выезжать в аэропорт заранее из-за пробок на ПМЭФ

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 3 по 6 июня в городе возможны серьезные затруднения движения. В аэропорту Пулково пассажирам рекомендуют закладывать на дорогу минимум на 1–1,5 часа больше обычного, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиров попросили следить за ситуацией в навигаторах и не откладывать сборы в последний момент

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Пассажиров попросили следить за ситуацией в навигаторах и не откладывать сборы в последний момент

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Оптимальный способ добраться до аэропорта, отметили в пресс-службе — метро в сочетании с такси или автобусом. От станции «Московская» ходят автобусы №39 и №39Э, от «Ветеранов» — №82Э. Пассажирам советуют следить за ситуацией в навигаторах и не откладывать сборы в последний момент.

Регистрация на внутренние рейсы закрывается за 40 минут до вылета, на международные — за 60 минут. В аэропорту просят рассчитать время так, чтобы спокойно пройти все предполетные процедуры.

Карина Дроздецкая