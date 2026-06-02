Путин выступит на ПМЭФ с большой речью и встретится с главами информагентств

Президент Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, ключевым событием станет пленарное заседание, где глава государства выступит с большой речью и традиционно ответит на вопросы в ходе дискуссии, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ПМЭФ примут участие около 20 тысяч человек из более чем 100 государств

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В ПМЭФ примут участие около 20 тысяч человек из более чем 100 государств

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Перед этим, 4 июня, президент проведет встречу с руководителями мировых информагентств, которая будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым событиям в мире. В тот же день на полях форума состоится двусторонняя встреча Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, после чего они по видеосвязи дадут старт строительству первого энергоблока атомной станции в Узбекистане.

В ПМЭФ примут участие около 20 тысяч человек из более чем 100 государств. Ожидаются главы Узбекистана, Танзании, Абхазии, а также зампредседателя КНР Хань Чжэн, с которым Путин встретится 5 июня. Впервые за несколько лет в форуме будет участвовать официальная делегация США. Также на мероприятие приедут руководители АТЭС, ОДКБ и ОПЕК.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что скандально известная журналистка из США расскажет на ПМЭФ, зачем рожать ради карьерного роста.

Карина Дроздецкая