Мантуров: российский ОПК способен выпускать для армии 15 тыс. FPV-дронов в день

Российская промышленность располагает мощностями, чтобы выпускать более 15 тыс. FPV-дронов в сутки. Об этом в интервью “Ъ” заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, который курирует в том числе оборонно-промышленный комплекс. По его словам, специальная военная операция окончательно закрепила статус беспилотников как одного из ключевых средств ведения современных боевых действий.

«Отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц»,— сказал господин Мантуров. Он отметил, что за последние несколько лет в России сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов, а также существенно вырос выпуск разведывательных и ударных беспилотных комплексов.

В апреле президент Владимир Путин говорил, что в 2024 году российские войска получили более 1,5 млн беспилотников различных типов, а ежедневно на фронт направлялось около 4 тыс. FPV-дронов. Тогда глава государства отмечал, что потребности армии в таких системах продолжают расти.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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