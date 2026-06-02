Здание бывшего издательства Девриена выставили на торги за 29 млн

На аукцион выставлено нежилое помещение в доме книгоиздательства Альфреда Девриена на 4-й линии Васильевского острова, 13. Стартовая цена лота площадью 204,6 кв. м составляет 29,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание книгоиздательства А. Ф. Девриена — исторический памятник в стиле модерн

Фото: Wikimedia Здание книгоиздательства А. Ф. Девриена — исторический памятник в стиле модерн

Фото: Wikimedia

Заявки принимаются до 6 июля, торги назначены на 10 июля. Победитель аукциона обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия и соблюдать требования по его содержанию.

Здание книгоиздательства А. Ф. Девриена — исторический памятник в стиле модерн с элементами неоклассики и рационализма. Четырехэтажное здание было возведено в 1913 –1914 годах по проекту известного зодчего Германа Давидовича Гримма для швейцарского предпринимателя Альфреда Федоровича Девриена, чья фирма специализировалась на выпуске фундаментальной научной литературы по географии, биологии и сельскому хозяйству.

Лицевой корпус изначально занимали контора и демонстрационные залы, а во дворе находились собственная типография, склады и переплетная мастерская.

Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Карина Дроздецкая